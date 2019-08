Každému podle jeho gusta. ČT art se na podzim zajímá o Národní divadlo, loutky i hip hop

Novinky v rozhovoru přiblížil generální ředitel ČT Petr Dvořák, výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl a ředitel Národního divadla Jan Burian.

Jak oslavíte šest let ČT art?

TM: Oslava bude velkolepá a tradiční. Jako každý rok přineseme přímý přenos výjimečné inscenace. Tentokrát odvysíláme v neděli 1. září přenos z festivalu Letní Letná, představení Kolaps souboru Losers Cirque Company. Stále populárnějším žánrem nového cirkusu odstartujeme tradiční Týden dárků, tedy týden plný premiér, jakousi ochutnávku všeho, co mohou diváci vidět až do konce roku.

Hudební fanoušci se například mohou těšit na záznamy koncertů Queen a Visacího zámku nebo na dokumentární sérii o historii hip hopu. Snaží se ČT art pokrýt všechny hudební žánry?

TM: Velkou výhodou ČT art je, že se neuzavírá do škatulek, ale dává na televizní obrazovku zdánlivě různorodé hudební směry. Typickým příkladem tohoto přístupu je i nová řada hudební talk show Linka, kdy si muzikant Rudy Linka zve na svou jihočeskou chalupu jazzmany, folkaře, rockery i operní hvězdy a tuto nesourodou skupinu spojuje univerzální jazyk – skvělá muzika. A takový bude celý podzim: od klasické hudby, například zahajovacího koncertu České filharmonie nebo úvodního koncertu Dvořákovy Prahy, až po zmíněný seriál o hip hopu, který mimo jiné před dvěma lety získal International Emmy Awards, a troufám si říct, že zaujme i ty, kteří hip hop dvakrát nemusí.