Klip týdne: 5 Seconds of Summer se zakousnou a nepustí

5 Seconds of Summer (zkráceně 5SOS) je australská pop-rocková kapela, která vznikla v Sydney. Kapelu tvoří Luke Robert Hemmings (zpěv, kytara), Michael Gordon Clifford (kytara, zpěv), Calum Thomas Hood (basová kytara, zpěv) a Ashton Fletcher Irwin (bicí, zpěv).

5 Seconds of Summer vznikli v roce 2011, kdy Luke Hemmings začal nahrávat coververze na svůj YouTube kanál Hemmo1996. Michael Clifford a Calum Hood, kteří chodili do stejné školy (Norwest Christian College), se s ním později spojili a své coververze nahrávali pod jménem 5 Seconds of Summer. Cover hitu „Next to You“ Chrise Browna a Justina Biebera a Bruna Marse obdržel přes 3,3 milionu zhlédnutí (říjen 2016). Za den vzniku kapely v kompletním složení sami považují 3. prosinec 2011, kdy odehráli svůj vůbec první společný koncert, a to v hotelu Annandale na stejnojmenném předměstí Sydney. Na popularitě získali z velké části díky skupině One Direction, která je jako předskokany přizvala na turné Take Me Home Tour.

V únoru roku 2014 vydali svůj debutový singl (pod nahrávací smlouvou, jiné vydali už dříve sami) „She Looks So Perfect“, který se uchytil na prvních příčkách v zemích jako Nový Zéland, jejich domovské Austrálii, Irsku či Spojeném království. Jejich první album, nesoucí název kapely, vyšlo v červnu 2014.

V roce 2015 pak vydali své druhé album Sounds Good Feels Good, se kterým vyjeli na turné Sounds Live Feels Live. V tentýž rok vydali svůj vlastní film jménem How Did We End Up Here, který zaznamenává historii kapely a záznam koncertu ze stadionu Wembley.

15. července 2016 vydali píseň „Girls Talk Boys“ k filmu Krotitelé duchů.

V roce 2018 nazpívali na počest Freddieho Mercuryho cover písně „Killer Queen“ od britské skupiny Queen.



Diskografie:

5 Seconds of Summer (2014)

Sounds Good Feels Good (2015)

Youngblood (2018)



