Filmová upoutávka týdne: Nepřišel jsem se vybavovat, ale léčit. Český film zamířil na odvykací kúru

Ke své roli v Abstinentovi mladý Trojan poznamenal, že jde o „chytrého a hodného kluka, kterému život, bohužel, zkřížil alkohol v míře, kterou přestal kontrolovat“. Film podle něj ovšem pojednává o příběhu, který se může přihodit každému, kdo o svém životě přemýšlí v krátkodobém horizontu.

„Alkohol je velkou součástí tvorby zábavy. Bohužel se mnozí lidé dostávají do situace, kdy si onu zábavu bez alkoholu neumí představit. To je problém primárně do budoucna. Problém, který teď mladá generace sice nepociťuje, může ovšem eskalovat a způsobit celou řadu problémů,“ míní.

Premiéra snímku Abstinent je naplánována na konec října.