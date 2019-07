Všechny barvy hudby. Začínají Colours of Ostrava, k osmnáctinám si dopřály The Cure

Rocková legenda The Cure vystoupí v sobotu večer, na závěr festivalu, fanoušci se mohou těšit na koncert trvající přes dvě hodiny. „The Cure jsou splněný sen. Snažili jsme se o ně téměř deset let. Jsou jednou z největších legend, letos byli uvedeni do rokenrolové síně slávy. Nic lepšího si k našim osmnáctým narozeninám nelze přát,“ nepochybuje mluvčí Colours Jiří Sedlák.

V Ostravě – a v Česku vůbec poprvé – vystoupí také britská indierocková skupina Florence and the Machine, z Ostrovů dorazí i zpěvák Rag’n’Bone Man, vrací se francouzská zpěvačka Zaz. „Věříme ale, že i na menších scénách, čímž jsou Colours známé, si každý najde svoji hvězdu nebo pozná novou muziku,“ upozorňuje Sedlák, že do Ostravy se jezdí nejen za velkými jmény z plakátů.