Karel Gott bilancuje: „Tohle jsem opravdu nečekal“ už neříkám. Nemůžu zůstat skromný, musím zůstat vděčný

Já jsem si vždycky přál spíš nedospět, zůstat nějak klukem, a to se právě některým textařům povedlo, že pochopili moje klukovství v jednání a že to datum narození je jenom číslo, které se samozřejmě oslavuje. Ale je dobře ho oslavit, protože přece jen člověk bilancuje a podívá se někdy rád zpátky, kdo mu pomohl a co mu pomohlo a v čem to je, že opět chtějí lidé přijít na můj koncert.

Tak to je otázka výdrže, že musím zanechat za sebou takový pocit u posluchačů, že mě chtějí znovu slyšet a vidět. To znamená: musí na mně poznat, že je mám rád, tam to začíná. Musím mít dobrou skupinu, dobré parťáky, kteří mě dobře vedou jako autoři a nabízí mi písně, které měly úspěch i v době, která se dnes hodnotí jako špatná éra, ale byla bohatá na hity… já je zpívám dodnes a mají velký úspěch, to je pro mě odpověď.

A to byly různé soutěže, pak přišla angažmá v kavárně Vltava, to jsem ještě pracoval ve fabrice (ČKD – pozn. redakce ) a v kavárně Alfa (jazzové kavárny – pozn. redakce) a přijetí na konzervatoř. A dostat takového učitele zpěvu, jako byl Konstantin Karenin, to byla klíčová postava. To je ten, který vlastně učil filozofii zpívání, přednesu, vyšel z toho, že jsem lyrický tenor, čili jsem vlastně v roli milovníka pořád. A to mně říkal: na tobě nesmí být vidět, což by vlastně neměl říkat, že jsi vystudovaný tenor. Protože ty jsi milovník, ty nemůžeš takhle nastoupit na ženu, protože ty ji vylekáš a ona ti uteče. Takže mě prostě učil skrývat akademičnost techniky a být přirozený… což mně nemusí nikdo diktovat, protože jakmile spustí muzika, tak jsem.

80 let: Kdybychom měli vybrat jeden zlomový okamžik, jaký by to byl a proč?

Mě zaujala ještě jedna historka, že jste do ČKD přinesl desku z Las Vegas a říkal jste: „Tady jednou budu hrát“. Všichni se vám vysmáli. A za sedm let jste jim poslal pohled z Las Vegas se šipkou – tak tady koncertuju. Je možná tohle, že to byl ten kluk z ČKD, kterému jen málokdo věřil, něco, co vás do teď pohání dopředu?

Určitá ctižádost taky. Říct: tak chlapi, tady zpívám a nakreslil jsem tam šipku. Tak to bylo i v jiných místech, že jsem si přál sejít se s těmi lidmi. A v Las Vegas za půl roku ta možnost byla, se všemi těmi idoly, které mám na deskách, najednou si podám ruku, popovídám si, jako se starým kamarádem. Oni věděli, že zpívám naproti, tak se ke mně chovali jako ke kolegovi, velmi dobře, všichni, velké hvězdy. To ve mně zanechalo takový pocit, že je dobré zůstat u pokory. Protože to se může vše změnit, stačí jeden člověk, který vám mediálně ublíží a dokáže vás srazit, protože mnoho lidí tomu věří. A proto si říkám, to se může vše změnit a hlavně si drž publikum, lidi, ty nesmíš zklamat.

Teď jsme se bavili o kariéře, o umění. Ale váš život je také spojen s historií a ta byla velmi pohnutá. Vy jste zažil bombardování Plzně, zažil jste osmašedesátý rok, devětaosmdesátý… co pro vás bylo v tomhle ten největší zlom?

No rozpoznávat, kde mám hledat pravdu, protože jsme několikrát oslavovali několik osvoboditelů, právě v Plzni. Otec byl škodovák, takže tam jsem se hodně ptal na události, na průmysl, proč jsme byli pod protektorátem, proč bylo bombardování. A člověk se dozví na cestách víc možná, než diplomat. Sejít se s lidmi, kteří o tom hodně ví, ale nemůžou to říkat tak úplně nahlas. A nemůžou to říkat ve všech dobách nahlas.

Já jsem se ptal jednoho ruského básníka, který pro mě psal také hezké texty v ruštině: Andreji, co to je ta ‚glasnosť‘? Věděl jsem o něm, že patří k avantgardě, která by ráda psala konečně to co chce. To už je ta glasnosť to, že můžeme konečně psát co chceme, akorát to nikoho nezajímá, řekl. To je právě to, že si musíme přát, aby si dali lidi souvislosti dohromady, aby potom uvažovali a uměli rozlišovat, kde asi ta pravda je.

A umí to už dnes, umí to lidé rozlišovat?

Já myslím, že ano. Ale tím, že nejsem protest songař a nejsem bojovník, protože, jak už bylo řečeno jsem lyrický tenor, čili milovník a chci lidem rozdávat hezkou náladu, to je moje ctižádost, a proto si mě také zvou. A na festivaly různých angažovaných songů si mě už ani nezvali, protože znali můj názor, takže tady uvažuje každý podle sebe, podle svojí situace, srovnává jak mu bylo tenkrát a jak mu je teď, jestli tenkrát mu nebylo líp, nebo jestli za císaře mu nebylo líp. I to stojí za úvahu, jestli republika byla to ono, ta sláva když jsme byli najednou samostatní… Bylo to ono, byli jsme opravdu svobodní, nezávislí na nikom? To je vždycky ta otázka… a budeme vždycky anebo i na neviditelných silách? A o tom si já rád čtu.

Vy jste říkal, že jste nikdy nebyl protest zpěvák, že jste nikdy nezpíval protest songy, nepřipojoval jste se k těmto věcem. Byla to pro vás někdy otázka, když jste viděl Martu Kubišovou v roce 1968 nebo Hanu Zagorovou v roce 89, jestli neudělat něco podobného, anebo jste si říkal: Há jsem tady kvůli svým divákům, svému obecenstvu, jim udělám radost a tak jim prospěju nejvíce?

No pokoušel jsem se o to, ale v době, kdy už proti nám byla různá ČÚTI (Český úřad pro tisk a informace – pozn. redakce), to byla ta kontrola textů, jestli tam nejsou nějaké myšlenky, které škodí systému a tak jsem zažil, kdy ‚Hej páni konšelé‘ byli hned staženi. Byly o to pokusy a bylo to na albu Romantika, Můj bratr Jan (All by MySelf), postavená melodie na druhém koncertu (Sergeje) Rachmaninova, nádherná píseň, která svádí básníka textaře, aby napsal nějakou hlubší myšlenku, něco co pohne s člověkem jako ta melodie.

A tak nás napadlo se Zdeňkem Borovcem, věnovat toto bratrovi Janovi – Janu Palachovi. A asi s tím byl veliký problém, ale o tom se nikdy nemluvilo a já nechci být oslavován něčím, s čím jsem měl problém, já chci být oslavován potleskem po nějakém výkonu.

A zároveň jste věděl, že s tou písní o Palachovi jdete do rizika. Byl pro Vás ten čin tak zásadní, byla to pro Vás taková věc, že jste cítil tu potřebu vzdát hold Janu Palachovi a jeho oběti?

Cítil jsem to tak, ano, ale neměl jsem obavy, že z toho bude průšvih. Protože jsem se naivně domníval, že to bude skryté na albu, na elpíčku, že tam se to schová… A neschovalo, bylo na to upozorňováno ze všech stran tehdejších úředníků, a došlo to až na ústřední výbor a tam ten obávaný pán, který byl šéfem kulturního oddělení, ten to zachránil.

Soudruh Müller? (Miroslav Müller – tajemník kulturního oddělení ÚV KSČ – pozn. redakce)

Ano, Müller. Je to potřeba říct, není vše tak černé, ten mně o všem vyprávěl, jak to vzniklo, jak upozorňovali na to, že co jsme to tam propašovali a jestli si to uvědomili, že to je přesně deset let od výročí Palacha. To byl takový případ, kdy se to setkalo s nepřízní míst, která rozhodovala, jestli deska vyjde nebo ne.

A bylo jich ještě víc, třeba Hej páni konšelé, ale já jsem se netvářil, že mě o to jde, že to je můj cíl, protestovat, protože se obávám, že by mi to lidé moc nevěřili, to je jako komikovi nevěří pak vážné role.