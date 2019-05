Srdce nehasnou. Karel Gott nazpíval nový duet se svou dcerou

Zdroj: 2019 SUPRAPHON a.s.

Novou píseň napsal a otextoval frontman kapely Kryštof Richard Krajčo, finální podobu doladil pak s Petrem Harazinem ze skupiny Nebe. „Vystihl můj momentální pocit, co prožívám. Je to rozhovor pomalu stárnoucího otce, který má své zkušenosti a ví, co všechno ho může čekat, jaká překvapení, i třeba nemilá, s velmi mladou dcerkou,“ uvedl ke skladbě Gott.

Těší ho prý, že své dceři zanechává společnou písní určitou inspiraci. Charlotte Ella podle něho v duetu prokázala, že už je hotová zpěvačka. Skladba Srdce nehasnou je první, kterou Krajčo napsal pro někoho jiného než pro svou kapelu Kryštof.

Krajčo: Trochu jsem se bál

„Nikdy jsem pro nikoho jiného neskládal, a proto jsem se dokonce i trochu bál,“ přiznává Krajčo. „Každá píseň je pro mě totiž vždy takový malý klenot a já si říkal, že Karel by si zasloužil jeden takový ,vybroušený‘. A o to jsme se s pokorou všichni pokusili. Vznikla zpověď zralého moudrého muže, táty, který už ,ví, co se chystá‘. Byl jsem rád, že se Karlovi i Charlottce písnička líbila, a věřím, že se zalíbí i fanouškům. Zazpívali ji totiž nádherně a dali jí velké emoce,“ říká Krajčo.