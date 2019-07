V Trenčíně mají festival na pohodu, pro Liama Gallaghera i Zuzanu Čaputovou

Čtvrteční úvod festivalu byl připomínkou tragických událostí před deseti lety. Tehdy se na návštěvníky zřítil stan, dva lidé zemřeli, desítky jich byly zraněny. „Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu uvedl tři díla věnovaná nejen těm dvěma lidem, které postihlo neštěstí v roce 2009, ale také chlapci, který zahynul v roce 2006 při balení festivalu,“ připomněl mluvčí Pohody Anton Repka.

Nebýt svobody, není Pohoda

Ve čtvrtek už také vystoupila někdejší česká undergroundopohová skupina The Plastic People of the Universe. Do Trenčína přijeli se symfonickým projektem Co znamená vésti koně, v němž je doprovází Filharmonie Brno. Jejich koncert byl příspěvkem k letošnímu výročí sametové revoluce. „Nebýt svobody, není ani Pohoda, proto jsme pozvali na festival The Plastic People of the Unviverse, kteří jsou pro nás absolutním synonymem svobodné kapely,“ vysvětlil Repka.

S politikou souvisí i páteční nehudební host – slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pozvání k diskusi v doprovodném programu přijala podobně jako loni její předchůdce Andrej Kiska. „Jsou to lidé, kteří jsou nám něčím blízcí. Například Zuzana Čaputová byla známá i jako ekologická aktivistka a ekologická aktivita Pohody je také celkem výrazná,“ upozorňuje mluvčí festivalu.