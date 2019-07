Jsem trošku „cáklej“. Olomoucké muzeum vystavuje stavby architekta Braunera

Petr Brauner chtěl být nejprve tvůrcem animovaných filmů. Původní záliba se promítá i do jeho skic kreslených tužkou a návrhů precizně překreslených perem. Vytvářel je ručně i v době, kdy možnosti architektonické profese rozšířila moderní technika. „Měli jsme tehdy počítač, ale tím jsme dělali jen popisky, aby to vypadalo, že jsme in, ostatní se dělalo s šablonou,“ popisuje Brauner.

Jedním z jeho prvních velkých projektů byl pavilon A pro olomoucké Výstaviště Flora. Nosné sloupy dodnes připomínají zcela záměrně stromy tropického deštného pralesa. Nepřehlédnutelná je i teplárna na Tovární ulici. Při její rekonstrukci a dostavbě ve druhé polovině devadesátých let zakryl Brauner trubky a rozvody jakousi šedou kapotou, takže budova vypadá jako netradiční obytný dům.

Nebál se vybočit

„Petr Brauner měl velké štěstí, protože nikdy nemusel dělat na zakázkách, jimž se věnovala většina architektů, tedy na panelových sídlištích, a pokud už na nich pracoval, tak vytvářel stavby, které byly atypické, čili se vyhnul panelové prefabrikaci,“ podotýká k architektovým pracím kurátorka výstavy Klára Jeništová.

Sám Brauner přiznává, že se nebál vybočit z průměru. „Někteří mí kolegové do atypických staveb nešli, protože projednávat to s dodavatelem bylo velice náročné. Ale já jsem si vydobyl určitou pozici. Možná jim řekli, že jsem trošku ‚cáklej‘, tak si asi vedoucí říkali: ‚Jen ho nechte‘,“ domnívá se architekt.