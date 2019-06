Šťastná to změna? Muzeum Boženy Němcové čelí budoucnosti i kritice

Muzeum věnované životu spisovatelky Boženy Němcové spíš přežívá, než žije. Těmito slovy loni hodnotil situaci dnes už bývalý ředitel Milan Horký. Kvůli nedostatku peněz omezil otevírací dobu, propustil dva zaměstnance a sám letos v zimě odešel. „Muzejní činnost má určité standardy stanovené zákonem a dalšími předpisy a to už bylo v rozporu s tím, jaký příspěvek jsme dostávali,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Odborníci (ne)jsou

O budoucnost muzea se obává například také Yvetta Dörflová z Památníku národního písemnictví. „V muzeu nezůstal žádný odborný pracovník, takže sbírky nesmírné hodnoty teď nikdo takový nespravuje,“ obává se.

Muzeum je v současnosti příspěvkovou organizací města, ta ale bude k poslednímu červnu letošního roku zrušena a provoz převezme přímo město Česká Skalice. Podle jeho starostky Zuzany Jungwirthové muzeu odborný dohled nechybí. „Tyto názory mě dost zaskočily, protože po dlouhé době máme ve vedení muzea vystudovaného muzeologa,“ namítá na kritiku.

Řízením muzea je pověřena Martina Zálišová, vedoucí odboru kultury města. Program instituce chce prý oživit a přilákat tak více lidí. „Umožnit, aby sem návštěvníci přišli, aby nebylo pořád to samé,“ shrnuje, co je jejím cílem. „Máme v plánu dělat i interaktivní prohlídky pro děti, aby Němcovou jinak chápaly,“ doplnila konkrétní příklad.

Je zvláštní darovat budovu?

Kritici změn poukazují také na to, že radnice připravuje darování jedné z muzejních budov českoskalickému kulturnímu spolku. Ten by chtěl v získaných prostorách zřídit galerii. „Darovat majetek obyvatel města, to mi připadá dost zvláštní,“ komentuje tento nápad Yvetta Dörflová.

„Město do objektu léta neinvestovalo a bohužel ani nemáme tak velké finanční prostředky, abychom mohli budovu dát do přijatelného stavu,“ vysvětluje tuto možnost starostka České Skalice. O darování budovy budou ještě rozhodovat městští zastupitelé.