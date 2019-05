Ve věku 75 let zemřel herec Václav Postránecký. Podlehl vážné nemoci

„Václav Postránecký v úterý 7. května ve 22:40 v kruhu nejbližší rodiny podlehl dlouhému statečnému souboji se zákeřnou nemocí,“ uvedl mluvčí Činohry Národního divadla Tomáš Staněk.

Postránecký se narodil 8. září 1943 v Praze a po herectví pošilhával od dětství. Začínal v Dismanově dětském rozhlasovém souboru a zahrál si i v několika filmech (poprvé jako devítiletý v příběhu Konec strašidel, následovaly snímky Punťa a čtyřlístek či Malí medvědáři).

„Nebyl jsem tenkrát herec, ale účinkující. V tom je velký rozdíl. Řada lidí si to plete, protože všichni říkají, že jsou herci, ale mnoho účinkujících jimi není,“ podotýkal ke svým prvním zkušenostem a vůbec k herecké práci Postránecký.

Oklikou na jeviště

Přestože ho to táhlo ke kumštu, vyučil se zámečníkem. „Byl to požadavek mého otce, který byl hodně levicově orientován a věřil, že dělnická třída bude vždycky vládnout. Trval na tom, že se musím jít vyučit. Tak jsem jeho přání splnil, výuční list jsem mu předal, a nikdy jsem to nedělal,“ vysvětlil v roce 2009 v rozhovoru pro Zlínský deník.

Když ho nevzali na DAMU, místo řemesla začal pracovat jako jevištní technik v libereckém divadle a poté nastoupil jako elév v Uherském Hradišti. „První profesionální smlouvu jsem podepsal 14. září 1960 za plat 460 korun měsíčně, ještě jsem z toho půjčoval prachy,“ vzpomínal Postránecký.

Jeho následné divadelní kroky vedly do Brna. „Nemám vysokou hereckou školu, takže mě do začátků uváděli Roman Mecnarovský a Ivan Knotek v Uherském Hradišti. Pak jsem přišel do Brna, kde každý kolega byl profesor na škole, takže já měl problémy. Dokonce si stěžovali studenti, jak to, že přijímají lidi, kteří nemají odborné vzdělání, tím mysleli mě, takže jsem byl ve velikém ohni. Ale nakonec se mi tam podařilo docela navázat kontakty, a přesvědčit i takového Sokolovského, a to nebylo lehké,“ upozorňoval Postránecký.