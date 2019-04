Jihočeské divadlo ustupuje Temelínu. Zaplavila ho Rybí krev

Kvůli stavbě temelínské elektrárny a souvisejícímu budování vodní nádrže Hněvkovice v osmdesátých letech zcela zaniklo či částečně zmizelo v jižních Čechách několik vesnic. „Pamatuji si všechny události, co se potom děly, takže stačilo zavzpomínat a zkusit se do té doby přenést,“ poznamenal Hájíček. Nebylo tak pro něj jako spisovatele těžké tehdejší dění věrohodně zachytit.

Problémy, lidé a příroda jižních Čech jsou opakovaným tématem jeho knih, třeba i románů Selský baroko a Dešťová hůl, které s Rybí krví tvoří volnou trilogii. Sám vyrostl v jedné z vesnic, která postupně mizela pod vodou nové přehrady.

Zásah do krajiny kvůli stavbě elektrárny zásadně ovlivnil lidské osudy a vztahy. „Hra není o tom, jestli jsme pro jadernou elektrárnu, nebo proti, ale jde spíše o to, jakým způsobem se to dělo,“ dodává režisérka Natália Deáková.