Nela Boudová se jako někdejší hvězda zadrhla Ve smyčce

Hra Matthewa Lombarda si vystačí s prostorem nahrávacího studia. Do něj přichází stárnoucí a podnapilá kdysi slavná herečka, aby dokončila krátkou repliku do svého posledního filmu. Práce na pět minut jí ale zabere osm hodin. „Ve studiu potkává muže ve středních letech, který prochází velmi složitým obdobím svého života. A právě jejich setkání je na hře to skutečně zajímavé,“ poznamenává režisér Jakub Nvota.

„Ukáže se, že není úplně taková, jako ji vidíme na začátku, a střihač Danny si taky nese své tajemství,“ prozradila Nela Boudová. V komorní hře se potkává na jevišti s Filipem Cílem a Zdeňkem Velenem. „Ten příběh je fiktivní, ale myslím si, že by se takhle mohl odehrát,“ předpokládá herečka.

Americký dramatik Lombardo se ke hře inspiroval autentickým zvukovým záznamem ze studia, kde skutečná Tallulah Bankheadová dotáčela repliky do hororového snímku Fanatic. Film z roku 1965 vznikl na sklonku její kariéry, zemřela o tři roky později, bylo jí šestašedesát. Do studia přišla tehdy opilá a nahrávání úplně rozložila.