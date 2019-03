Vrah, nebo romantik? Hřebejk točí film o veteránovi z legií

Inspirací k příběhu byl pro Marka Epsteina román Martin Eden od Jacka Londona a také scenáristův bývalý spolužák z gymnázia. „Vyprávěl mi, že deset nebo patnáct let strávil ve francouzské legii a co tam dělali, co podstoupil. Přišel mi zajímavý, na jednu stranu vyosený, na druhou hrozně správný,“ říká. Námět už zpracoval jako divadelní hru, která měla premiéru v roce 2014 v pražském divadle Rokoko.

Filmaři jsou zhruba ve třetině natáčení, do Brna se štáb bude vracet i v dubnu. Jihomoravskou metropoli si tvůrci vybrali kvůli kombinaci rušných ulic a tichých zákoutí a také česko-slovenskému obsazení. Vedle zmíněných herců se ve Veteránovi objeví Pavel Kříž, Alena Antalová, Éva Bandor či Matouš Rajmont.