Koncert pro Evu Jiřičnou. Zlínská filharmonie popřála architektce k narozeninám v „jejím“ sále

Slavná zlínská rodačka Eva Jiřičná odvážně změnila přísně pravoúhlou cihlovou tvář baťovského města. Nejprve budovou, ve které od rou 2008 sídlí rektorát a knihovna Baťovy univerzity. O dva roky později pak novým sídlem zlínské filharmonie. Postupující práce přijížděla každý měsíc osobně kontrolovat.

Předloni vyrostl v centru Zlína nový univerzitní Vzdělávací komplex také s nezaměnitelným rukopisem Evy Jiřičné. „Jestli je to funkcionalismus, modernismus, postmodernismus, já myslím, to je jedno. Na to člověk brzo zapomene, důležité je, jak se tady člověk cítí,“ řekla na jednom z kontrolních dnů Eva Jiřičná.

Jiřičná: Na Zlín jsem nikdy nezapomněla

Ještě před koncertem, který na počest architektky připravila Filharmonie Bohuslava Martinů, diskutovala Eva Jiřičná v Kongresovém centru se zájemci o architektuře. „Jsem dojatá. Jsem zvyklá stále pracovat a nikdy jsem si neuvědomila, že moje rodné město bude tak důležitou součástí mého života. Taky se to stalo dost pozdě, ale to, že jsem se tu narodila, jsem nikdy nezapomněla,“ řekla před koncertem Jiřičná, která prozradila i své kredo: „Udělat zítra lepší, co jsme dneska zvorali.“