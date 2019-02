Tibet na začátku čínské cesty. Cenzurovaný československý dokument se vrací do kin

Čeští filmaři zachytili v polovině padesátých let stavbu čínské magistrály do srdce tibetského území. Snímek Cesta vede do Tibetu se sice nese v budovatelské náladě, zachycuje ale „střechu světa“ v podobě, která je už dnes z velké části minulostí. Pozapomenutý cestopis se od února vrátil do kin.