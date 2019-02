Pohledem italského slavisty Ripellina byla Praha krásnější než Řím

Už v roce 1950 vyšel v Římě Ripellinův výklad české kultury, který autor staví právě na provázanosti literatury a výtvarného umění. Česky byla první publikace italského slavisty vydána teprve před pár dny. „Není to kniha o literatuře, přestože se jmenuje Dějiny současné české poezie. Slovem ‚poezie‘ musíme rozumět umění vůbec,“ upozorňuje Annalisa Cosentinová.

Zájem o českou kulturu neztratil Ripellino ani v období po roce 1968, kdy do Československa nesměl. „Hodně se snažil, aby svět věděl, že tady, za železnou oponou, je živá krásná kultura, za kterou stojí bojovat,“ podotýká kurátorka Martina Vítková. Přestože do Prahy se až do své smrti v roce 1978 už nepodíval.

Museum Kampa jeho pohled na Prahu, která byla krásnější než Řím, připomíná do 12. května.