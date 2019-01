„Jo, mám to.“ Christian Bale se proměnil ve viceprezidenta Cheneyho

Do prezidenta Bushe se proměnil herec Sam Rockwell. Představitel Cheneyho Christian Bale kvůli ztvárnění muže těžké politické i tělesné váhy předvedl další ze svých pověstných proměn. Pro roli je ochotný nabírat svalovou hmotu, jak prokázal při natáčení Amerického psycha z roku 2000, kdy dřel v posilovně, i hladovět. Kvůli filmu Mechanik o čtyři roky později neváhal shodit více než třicet kilo. Tentokrát se do role naopak musel vykrmit.

Viceprezident Dick Cheney měl podle autorů filmu podstatně více moci, než by mu jako druhému muži Bílého domu příslušelo. „Vím, že byl vlivný viceprezident, ale když jsem o něm začal číst, nemohl jsem uvěřit tomu, do jaké míry řídil politiku. Když se podíváte na výsledek jeho osmi let v úřadu, jak moc změnil průběh dějin, uvědomil jsem si, že jsem o něm nic nevěděl,“ upozorňuje Adam McKay.

Video of VICE | Official Trailer

Dicku Cheneymu se ovšem nesnažil přiblížit jen fyzicky, ale i myšlenkově. „Je to muž, který ovládal svět,“ nepochybuje. „Měsíce jsem se snažil pochopit, jak se takový člověk cítí, a opravdu si nemyslím, že se můžu někdy přiblížit tomu, abych pochopil, jaké to je, když se člověk každé ráno probudí a řekne si: ‚Jo, mám to, držím moc pevně ve svých rukou.‘ Je to něco nejasného.“

Sázka na Oscara?

McKay má, zdá se, se snímkem nakročeno k zopakování úspěchu svého předchozího počinu Sázka na nejistotu, který mu vynesl Oscara za adaptovaný scénář. Christian Bale, jehož do příběhu o hypoteční bublině také obsadil, měl prestižní sošku také na dosah. Zda se americké filmové akademii zalíbil i snímek Vice, zjistí tvůrci a herci při vyhlašování nominací 22. ledna, respektive vítězů o necelý měsíc později. Zatím se může těšit z šesti, tedy v letošním ročníku největšího počtu nominací na Zlaté globy.

Film ale čelí i jiné než jen filmové kritice. Kvůli způsobu, jakým vykresluje Dicka Cheneyho, je označován za útok liberálních umělců na konzervativního politika. Režisér McKay ale tvrdí, že scénáři předcházela pečlivá rešerše, a pokud jde o fakta, nelze příběhu nic vytknout.