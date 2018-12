Od fotbalisty Poborského po orangutaní matku. The Best of Czech Press Photo na výstavě

Soutěž Czech Pres Photo oslaví v příštím roce čtvrtstoletí existence. Kromě tradičních každoročních ocenění nejlepších fotografií napříč tématy – od zpravodajských aktualit přes umění až po sport a přírodu – připravila pro jubilejní ročník také průřezovou výstavu. The Best of Czech Press Photo vedle vítězných snímků připomíná fotograficky také události, které byly s konkrétním rokem spojeny. Že fotografie je stále silnou výpovědí, přestože fotožurnalismus prochází krizí, ukazuje výstava v pražském Karolinu do konce února.