Klip týdne: U Wohnoutů nastala bída s nouzí

Video of Klip týdne: Wohnout / Bída s nouzí

Autorem klipu, který se točil ve staré továrně na Kladně, je Michal Skořepa a hlavní role si zahráli Anna Heribanová a Martin Šafus.

„Wohnout jsem objevil na základní škole a dali mi svojí muzikou právo cítit, že je OK být divný. Měl jsem Zlý Noty na audiokazetě a ohrál je tak, že zněly jako demo. Ovlivnili mě víc, než tuší. Věděl jsem, že jednoho dne dojde k nějaké spolupráci, jen jsem nevěděl, jestli na poli hudebním, nebo v klipech,“ popisuje režisér svůj vztah k Wohnoutům.

A dodává: „Vždycky se mnou ta jejich divnovykroucenost nějak rezonovala, takže dělat pro ně klip je pro mne zvláštně přirozený. Je to zároveň první klip, kde jsem si zkusil animovat rukou přímo z hlavy, a věděl jsem, že jelikož to neumím, bude to dada, což byl záměr.“

Na podporu nové desky je momentálně kapela na turné Máme na míň TOUR, v rámci kterého se v tomto roce představí ještě například v Plzni, Třebíči nebo Děčíně.