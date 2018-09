Pražské orgie nejprve popsal Philip Roth, teď je točí Irena Pavlásková

Pražské orgie jsou pro Irenu Pavláskovou sedmým celovečerním hraným filmem. Debutovala v roce sametové revoluce manipulativním dramatem Čas sluhů. Naposledy před třemi lety uvedla na plátna kin Fotografa, podobnost jeho příběhu s životním příběhem Jana Saudka není náhodná.

Philipa Rotha, autora románů Portnoyův komplex nebo Americká idyla, oslovila kvůli právům na zfilmování Pražských orgií před pěti lety.

„Chtěl vědět, jaký mám k tématu knihy vztah, jak jsem vnímala totalitu, už předtím si vyžádal moje filmy… Po tříhodinovém povídání mi řekl: Já vám ta práva dám! Než jsem se vrátila do Prahy, byl už v e-mailu návrh smlouvy od agenta pana Rotha. Bylo to skutečně bleskové,“ oceňuje filmařka vstřícnost slavného literáta. S Rothem prý zůstala v kontaktu i během příprav filmu, probírala s ním linie příběhu i herecké obsazení.

Normalizační dekadence

Pražské orgie napsal Roth v roce 1985, odehrávají se ale v polovině let sedmdesátých. Americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí v té době do Prahy. Zajímá se o rukopis povídek v jidiš, jejichž autor byl zavražděn nacisty. Zuckerman je Rohtovo časté knižní alter ego, ve filmu si ho zahraje Kanaďan Jonas Chernick, kterého mohli diváci zaznamenat v seriálu The Border nebo komedii My Awkward Sexual Adventure.

Při hledání rukopisu se seznámí s umělci umlčovanými režimem a také se svéráznou Olgou. Tu ve filmu představuje rodačka z Petrohradu Xenia Rappoportová, objevila se například v thrilleru Dvojitý čas nebo v životopisném snímku Rasputin. V bizarním totalitním světě Zuckerman pronikne na dekadentní večírky, na nichž každý hledá únik ke svobodě po svém.

(Ne)vítaný návštěvník Československa

Při psaní románu vycházel Philip Roth z vlastních zážitků. V sedmdesátých letech do Prahy jezdil a setkával se zde s Milanem Kunderou, Ivanem Klímou nebo Ludvíkem Vaculíkem. Československé spisovatele podporoval i v Americe. V roce 1976 ale nebyl za železnou oponu vpuštěn a do Československa se mohl podívat až v roce 1990.

Premiéry Pražských orgií, plánované na říjen příštího roku, se Roth už nezúčastní. Letos v březnu ve věku pětaosmdesáti let zemřel. „Je mi nesmírně líto, že pan Roth odešel. Hluboce se mě to dotklo. Zavazuje mě to ještě víc k dobrému filmovému výsledku. Philip Roth se těšil, že přijede na premiéru, a já mám trochu pocit viny, že jsem nesehnala finance rychleji, aby se toho dožil. Důvěra, kterou mi pan Roth dal, je pro mě neskutečným závazkem,“ říká Irena Pavlásková.