Ceny Emmy: Úžasná paní Maiselová se pustila do Hry o trůny pro nejlepší seriál

Fantasy série Hra o trůny se stala nejlepším dramatickým seriálem už potřetí za poslední čtyři roky. Jen loni ji předběhl antiutopistický Příběh služebnice.

„Psaní pro herce Hry o trůny je celoživotní pocta. My jsme ale tyto postavy nevymysleli, to udělal spisovatel George R. R. Martin. Tento seriál by nebyl nebýt tohoto šíleného génia,“ připomněl producent David Benioff, že televizní spletitý příběh vychází z knižní ságy Píseň ledu a ohně. Jenže zatímco čtenáři už šest let čekají na nové díly, televizní diváci se příští rok mohou těšit na závěrečnou sérii.

Z cen Emmy si Hra o trůny odnesla také sošky za vizuální efekty a pro nejlepšího herce ve vedlejší roli dramatického seriálu. Stal se jím Peter Dinklage.