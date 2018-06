Neutopíš se dvakrát. Lubomír Typlt maluje jako o život a WWW chystají nové album

V centru Typltovy pozornosti tentokrát stojí lidská figura a cyklicky se opakující motivy. Jeho výrazně barevné obrazy provokují, dráždí i zneklidňují nečekanými detaily. Jeho dívky stojící v silném větru si zakrývají oči, dlaně mají ale otevřené ven.

„Jsme zvyklí na to, že člověk si zakrývá oči, když je v nějakém smutku nebo když projevuje zoufalství, ale tady je to úplně otočené, protože ty holky mají dlaně, které směřují ven. Vzniká napětí mezi tím, co člověk vidí, co člověk zná, a osobním výkladem toho obrazu,“ uvažuje Typlt nad svým obrazem.

Dívky živelné, chlapci v šiku

Ústředním tématem výběru prací z posledních tří let je mužský a ženský svět. Tuto základní polaritu autor řeší odlišně jak v kompozici, tak v barevném řešení. Dívky pohlcené spíše vnějšími impulsy a vystavené živlům střídají na výstavě obličeje zdánlivě zklidněných chlapců seřazených do šiku.

„Přes všechny tyto rozpornosti jde přesto o komplementární, vzájemně se doplňující světy, které tvoří vyšší dynamickou jednotu lidství,“ napsal kurátor Petr Vaňous.

Expozice představuje také experimenty s barevným řešením obrazů. „Na těch klucích jsem začal používat trochu jinou techniku, že vlastně strhávám barvu, která je na poslední vrstvě barvy, a vznikají tam taková zvláštní místa, která vypadají, jako kdyby vznikla nějakou fotocestou nebo nějakou jinou grafickou metodou, než že by byly malovaný štětcem,“ popisuje výtvarník.

Typlt se do Galerie Václava Špály, kde výtvarníci často vystavují jen jednou za život, vrátil po sedmnácti letech. „Doufám, že jsem se tady neutopil, to je spíš na divácích, aby zhodnotili, jestli jsem těch sedmnáct let plaval jako o život, nebo jestli jim tady předkládám něco, co už tady bylo,“ směje se.