Některé holky do zlaté klece vlezou samy, varuje Maryša z Ostravy

„Maryša je bezesporu nejznámější a nejhranější česká hra. Maryšin příběh mi přišel nadčasový. A přesný. A také vůbec ne jen o penězích. Maryša je pro mě žena, která balancuje na ostří nože. Bojí se rozhodnout jinak než ostatní a zároveň touží jít svou cestou,“ říká režisérka Schmiedtová.

Právě tohle morální dilema je podle režisérky důvodem, proč má i dnes cenu Maryšu uvádět. „Protože kolem sebe stále vidíme mnoho lidí, kteří dokolečka opakují to, co považují za dobré, aniž by se skutečně zamysleli, jestli je to také to, co chtějí,“ pokračuje Schmiedtová.

Zlatá klec stále funguje

V titulní roli se představí Pavla Gajdošíková, která už ztvárnila na jevišti Divadla Petra Bezruče řadu výrazných rolí, například Julii (Romeo a Julie) nebo Alžbětu (Richard III.). „Maryša je poměrně složitá psychologická postava. I kdybych s ní měla společné úplně všechno, což asi nemám, byla by to stejná dřina,“ uvedla Gajdošíková.