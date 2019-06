Zemřela cembalistka Zuzana Růžičková. Hudba pro ni byla požehnáním

Bachova hudba Zuzaně Růžičkové pomáhala už při věznění v Terezíně i následně v koncentračních táborech Osvětim a Bergen-Belsen. Do Terezína se s celou rodinou dostala, když jí bylo dvanáct let. „To už jsem velice Bacha milovala,“ vzpomínala v dokumentu, který o ní v roce 1994 natočila Dagmar Smržová pro cyklus GEN.

„Když můj otec zemřel a my jsme dostali povolání do transportu, nemohla jsem samozřejmě ty noty vzít s sebou, takže jsem si tu skladbičku opsala na kus notového papíru. A když jsme v Osvětimi přistáli na té pověstné rampě, jak mě hodili do náklaďáku, svírala jsem ji v ruce, ale ona mi ulétla. Maminka, která se dostala do jiné skupiny, věděla, co ta skladba pro mě znamená, a vrhla se za ní. Děvčata mamince podala ruku a vytáhla ji na auto, kde jsem seděla, tím pádem jsme se potom dostaly do jednoho bloku, zůstaly jsme u sebe. Čili tahle prostá skladbička měla i určitý osudový význam.“