Proletářka ze Žižkova první dámou. Fotografie Olgy Havlové se vrátily do Prahy

Když se v prosinci 1989 stal Václav Havel československým prezidentem, po jeho boku – stejně jako předchozích třiatřicet let – stála i nová první dáma. „Určitě tím nebyla ze začátku nadšená. Je známé, že byla naštvaná, že to Vašek vzal,“ nestála podle Josefa Janíčka z kapely The Plastic People of the Universe o místo na výsluní.

„Samozřejmě Václava podporovala, i když ani jeden z nich netoužili stát ve světle ramp,“ potvrzuje publicistka a bývalá disidentka Petruška Šustrová.