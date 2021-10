Obžalovaní kolem Zadeha si vyslechli tresty. Přitížila jim délka soudu, policie našla více důkazů

Obžaloba viní Zadeha a dalších třináct lidí z daňových úniků dvě a půl miliardy korun při dovozu pohonných hmot. Podle rozsudku jako organizovaná skupina založili řetězec 85 firem, které si pohonné hmoty kvůli krácení daní vzájemně přeprodávaly, a to v období od března 2012 do června 2013.

Vinu popírá pět z obžalovaných. Jde o čtyři obžalované napojené na údajné firmy na špici řetězce, P.P.S. GmbH a Ecoll Invest, konkrétně Eliška Coufalová nyní Opatrná, Petr Dokládal a také Daniel Rudzan, který podle žalobce Ecoll Invest řídil, přestože v něm neměl žádné postavení. Pátým obžalovaným, který vinu popírá, je Radovan Chaloupka.

Nejvyšší trest si vyslechl právě Rudzan, a to jedenáct let vězení a peněžitý trest deset milionů korun. Podle rozsudku Rudzan celý systém založil a řídil. Dokládalovi a Opatrné soud uložil osmileté tresty vězení, Dokládalovi peněžitý trest pět milionů korun, Opatrné 2,5 milionu korun. Moštěk si vyslechl trest devět let a dva měsíce vězení a také peněžitý trest pět milionů korun.

Poslední trojici soud uložil také zákazy výkonu funkcí ve statutárních orgánech, v jejich případech rozhodl i o propadnutí věcí, šlo především o zajištěné peníze na tuzemských a zahraničních účtech i věci zajištěné při domovních prohlídkách jako šperky s diamanty. Chaloupkovi soud vyměřil šestiletý trest vězení.

Rozsudek není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu pro možnost odvolání, stejně tak i obžalovaní.

Kvůli vleklému jednání soudu nashromáždila policie více důkazů

Podle předsedy senátu Aleše Novotného přispěla k odsuzujícím rozsudkům především dlouhá doba od začátku hlavního líčení. Vleklý proces začal u soudu na jaře 2016, kdy si jen výslech některých z obžalovaných vyžádal několik jednacích dní. Například jen Zadeh asi tři jednací dny za sebou četl svoji námitku na podjatost soudce.

„Pokud by tohle řízení probíhalo jiným způsobem, než jakým probíhalo, důkazní situace by pro většinu obžalovaných byla lepší. Poskytli jste policii čas šesti let v klidu pracovat a shánět další důkazy proti vám, které byly pro soud zásadní,“ uvedl Novotný. Uvedl, že v samém počátku důkazů nebylo tolik, postupem času se ale začaly objevovat výpovědi, které věci propojovaly. V konečném důsledku to podle soudce vedlo k přiznáním a dohodám.