Provoz lesních barů stojí na důvěře. Míří do nich ale i nepoctivci, vybírají kasičky a kradou jídlo

Popsaná vstupní cedule, prázdná bedna s občerstvením. Tak minulý týden při doplňování zásob objevili lesní bar nedaleko Letovic jeho provozovatelé.

„Byl vybrán celý sortiment, co tady s drobným občerstvením máme. Bylo to celé poničené a trošku rozkopané,“ popsal provozovatel baru spolku 4ourprincess Tuan Anh Nguyen. Peníze za občerstvení ale chyběly. Přesto to provozovatelé na policii neoznámili.

Dřevěnou kasičku vyměnili za pancéřovou

Zkušenosti se zloději má i Jaroslav Kala z Vyškovska, o lesní bar se stará tři roky. „První kasička tady byla dřevěná, vydržela jenom pět měsíců. Byla jenom připevněná na stromě. Jeden z kamarádů mi udělal železnou kasičku, pancéřovou. Tak jsme si mysleli, že bude pokoj. Tu vypáčili celkem třikrát,“ popsal majitel baru U Jarka Jaroslav Kala.

Kromě peněz zmizí většinou i zboží. Velká podpora na sociálních sítích ale Jaroslavu Kalovi dodává chuť v provozování baru pokračovat. Místo v hotovosti teď mohou lidé zaplatit pomocí telefonu.

Důvěra a dobrovolnost. Přesně na těchto principech fungují tzv. lesní bary. Jsou otevřené nonstop, jsou na oblíbených turistických nebo cyklotrasách a jsou bez obsluhy. Lidé do nich můžou přijít, občerstvit se a zaplatit do kasičky nebo virtuálně. #cyklistika #turistika pic.twitter.com/XEkapojuCb — Události Brno (@UdalostiBrno) August 6, 2021

S občasným neplacením se provozovatelé setkávají všude. Většinou ale podle nich převažují poctiví kupující. „Tady je to Samovýčep pro dobré lidi a naštěstí sem i hodně dobrých lidí chodí,“ popsal pravidelný návštěník Richard Habarta.

Na jižní Moravě najdou návštěvníci celkem šest samoobslužných občerstvení v přírodě. V celém Česku jich je několik desítek.