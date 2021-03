Do brněnské zoo letos přibylo už deset mláďat, mezi nimi i takini indičtí

Do zoo z americké Minnesoty dorazil nový samec urzona kanadského. Aktuálně je v povinné karanténě a čeká ho seznamování s brněnskou samicí.

Zoo aktuálně chová skupinu devíti takinů, z toho je jeden chovný samec a dvě chovné samice. Letošní mláďata dostala od chovatelů jména Chilli a Hašlerka. „I přesto, že právě takiny se nám daří odchovávat pravidelně, každé narozené mládě znamená pro zoologickou zahradu úspěch. Samozřejmě paralelně jednáme s koordinátorem evropského záchovného programu pro tento druh o transportu dříve narozených jedinců do jiných zahrad,“ uvedla kurátorka chovu savců Šárka Mikátová.

Do Polska odjeli dva mladí lvi

Naopak do světa se vydali dva lvi konžští. „Anoona a Akashinga se narodili na konci roku 2017 a jedná se o první odchov samice Kivu a samce Lolka. Lví rodinka byla mezi návštěvníky velmi oblíbená, ale již delší dobu jsme hledali pro mladé lvy nový domov, což se podařilo. Anoona odjela v polovině února do polské Zoo Chorzow a ve čtvrtek vyrazil na cestu do Zoo Zamość i samec Akashinga,“ uvedla Mikátová.

Zoo Brno chová kolem 2250 zvířat zhruba čtyř stovek druhů. Loni do ní zavítalo asi 263 tisíc lidí, meziročně zhruba o 68 tisíc méně. Kvůli koronavirové pandemii byla totiž pro veřejnost téměř čtyři měsíce uzavřena. Brněnská zahrada je stejně jako ostatní obdobná zařízení uzavřená i nyní.