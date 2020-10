Provoz v centru Brna zeslábl. Na povolení nedosáhly ani rozvozy jídel

Vjezd do zóny kontrolují kamery

Z původních asi 13 tisíc vydaných povolení jich město v současnosti eviduje asi 8 tisíc. Ztratily je například rozvozy jídel. Kurýři teď mohou nejblíž k pěší zóně zaparkovat na takzvaných rychloobrátkových stáních. Ta ale někdy bývají obsazena i několik hodin parkujícími řidiči.

Pokud by vjeli do pěší zóny, zachytily by to stejně jako u dalších řidičů bez povolení kamery. Strážníci se díky nim můžou víc věnovat špatnému parkování. „Ve středu města v průběhu září zaznamenali více než 550 přestupků, které souvisejí s parkováním na chodníku, to je přibližně třetinový nárůst. Stejně tak o třetinu vzrostl počet přestupků, které souvisejí se stáním na vodorovném šrafování,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Tohle je teď realita pro rozvoz jídla po Brně. Kurýři by měli využívat přes 60 rychloobrátkových stání (dropzón) po obvodu pěší zóny. Ta ale často blokují normální řidiči. Auta tak stojí na chodníku nebo na blikačky na šrafovaných místech jako na videu. pic.twitter.com/GKyEQ0xfWw — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) October 1, 2020

Na přestupky spojené s parkováním upozorňují i uživatelé sociálních sítí. Na část řidičů podle nich vliv nemají. „To jsou lidé, kterým je takřka všechno jedno. Využívají toho, co jim zákon dovoluje na úplně maximální míru, mnohdy ho i obcházejí nebo natahují,“ uvedl Marek Lupač, který jako správce facebookové stránky na takové případy upozorňuje.

S nimi si pak musí poradit strážníci. První pokuty uložené díky kamerám bude magistrát rozesílat už v příštích týdnech.