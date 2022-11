Vodné a stočné kromě Prahy zdraží i v Hradci Králové nebo v Jihlavě

Roli na Vysočině hraje i stav potrubí; jeho velké opravy se kvůli vodohospodářskému sporu v minulých letech odkládaly, ročně tak přichází o více než půl milionu kubíků vody ročně. „Čím větší jsou ztráty, tím větší jsou náklady vodárenské společnosti a tím větší je dopad na cenu vodného a stočného,“ tvrdí ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák.

Redukce úniků by tedy mohla v příštích letech zdražování pitné vody alespoň zmírnit, do cenotvorby se ale současně promítá také. Finanční tlak v tomto ohledu způsobují plánované modernizace vodárenské a kanalizační soustavy. Vodovody a kanalizace v Hradci Králové budou příští rok investovat desítky milionů korun do nového potrubí, a projeví se to na účtech odběratelů. Pro průměrnou domácnost zdraží o stokoruny ročně.