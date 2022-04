Spojené státy zabránily Rusku uhradit splátky dluhopisů z rezerv u amerických bank

O kroku znemožnit Rusům splatit dluhopisy prostřednictvím rezerv v amerických bankách informovala agentura Reuters s odvoláním na mluvčího amerického ministerstva financí. Washington se tak snaží zvýšit tlak na Moskvu a omezit množství dolarů, které má Rusko k dispozici.

V rámci sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu byly zmrazeny rezervy držené ruskou centrální bankou u finančních institucí ve Spojených státech. Americké ministerstvo financí nicméně doposud umožňovalo ruské vládě využívat tyto rezervy ke splácení jejích dluhopisů denominovaných v dolarech. V pondělí, kdy měla ruská vláda držitelům dluhopisů vyplatit přes 600 milionů dolarů, se však americká vláda rozhodla Moskvě v přístupu ke zmrazeným rezervám zabránit.

Podle mluvčího ministerstva financí je cílem tohoto kroku přinutit Moskvu učinit obtížné rozhodnutí, zda využije dolary, které má k dispozici, ke splácení svých dluhopisů, nebo k jiným účelům, včetně financování války na Ukrajině. „Rusko si musí vybrat mezi čerpáním zbývajících dolarových rezerv či nově příchozích příjmů, nebo platební neschopností,“ uvedl mluvčí. Podle zdroje agentury Reuters má ruská vláda na uskutečnění pondělních plateb ještě 30 dnů, než budou považovány za promeškané.

Nálada v německém autoprůmyslu se prudce zhoršila

Nálada v německém automobilovém průmyslu se v březnu zhoršila nejvíc v historii. Obavy vzbuzují rostoucí ceny ropy a plynu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z průzkumu, který v úterý zveřejnil institut Ifo. Jeho index, který měří očekávání německých výrobců aut a jejich dodavatelů do budoucna, se minulý měsíc snížil na minus 43,1 bodu z únorových plus 14,4 bodu. Také svou současnou situaci výrobci hodnotí hůře než v únoru, tento ukazatel se snížil na minus 13,5 bodu z plus 28,3 bodu v únoru.

„Vyvolává to v průmyslu obavy, že by prodej nových vozů mohl klesnout. Zároveň se také zvyšují náklady na energii ve výrobě automobilů a v celém dodavatelském řetězci,“ řekl k drahé ropě a plynu vedoucí střediska Ifo pro průmyslovou organizaci a nové technologie Oliver Falck. „Nedostatek primárních produktů se nadále zhoršoval. Ukrajinští řidiči kamionů chybí, protože nyní musí ve své zemi bojovat. Pokulhává tak logistika. Navíc chybí centrální komponenty, jako jsou kabelové svazky,“ dodal k březnové situaci.

Objednávkové knihy výrobců zůstávají plné, naopak dodavatelé, kteří pociťují surovinovou krizi, mají objednávkové knihy tenké a v březnu jim poptávka dál klesla. Automobilový průmysl je nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v Německu. Loni podle vládních údajů utržil přes 411 miliard eur (deset bilionů korun) a pracovalo v něm téměř 786 tisíc lidí. Na německých výrobcích je závislá také řada českých podniků.