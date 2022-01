Autoškoly zdražují. Zájemci o řidičský průkaz zaplatí za kurz i dvacet tisíc korun

„Každý rok z těch posledních dvou to rostlo zhruba o 25 procent,“ řekl k cenám kurzů zástupce vedoucího autoškoly z Hradce Králové Martin Severa.

Za růstem cen jsou vyšší náklady prakticky na cokoli, co je potřeba. „Šly nahoru ceny vozidel, servisní opravy, ale také bankovní služby kvůli pořízení vozidel, pohonné hmoty šly nahoru, mzdové náklady,“ vysvětlil majitel pardubické autoškoly Aleš Hruška.

Podle Asociace autoškol patří ty české i po zdražení stále k těm nejlevnějším v Evropě. V roce 2019 byla průměrná cena kurzů v Česku deset a půl tisíce, dráž bylo třeba i na Slovensku. Že by to do Česka ve velkém lákalo zájemce ze zahraničí, se ale říct nedá.