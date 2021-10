Hypotéka se vyplatí i po zvednutí sazeb, říkají bankéři. U cen nemovitostí čekají další růst

Stále dražší bydlení

Rostoucí hypotéky učiní pořízení vlastního bydlení ještě nedostupnějším. To může doložit i modelový příklad devadesátiprocentní hypotéky na nových pražský byt o rozloze šedesát metrů (se splátkami rozloženými na třicet let). Před pěti lety byla jeho průměrná cena 4 294 020 korun a s hypotékou 3,864 milionu činila měsíční splátka 13 844 korun (při tehdejších úrokových sazbách). Letos se tentýž byt prodává už za 7 108 800 korun, devadesátiprocentní hypotéka je 6,397 milionu a měsíční splátka 24 751 korun – čili o jedenáct tisíc víc.

Průměrná splátka na nákup průměrného bytu za pět let se tak zvedla o 78,8 procenta, zatímco průměrná mzda vzrostla o 30,5 procenta. Bankéři přiznávají, že avizovaný růst úroků dostupnosti bydlení uškodí. „Pokud má někdo nadprůměrný příjem, tak to problém nebude. Ti s průměrným příjmem budou muset počítat, jestli se jim vyplatí jít do hypotéky na drahý dům, který se jim líbí, nebo jít (bydlet) kousek vedle,“ poznamenal bankéř Lízal.

Není co kupovat

„Dostupnost vlastního bydlení se bude snižovat,“ potvrzuje Pupala z Modré pyramidy. „Musíme si zvyknout na nový normál. Je to trend, který není odlišný od západní Evropy. Klient si bude muset spořit výrazně dopředu,“ dodal s tím, že očekává renesanci stavebních spoření.

Současně upozorňuje, že primární příčinou je stav na trhu s nemovitostmi. „Nemovitosti nejsou a není co kupovat. Je vyprodáno. Cena nemovitostí posledních deset let roste a v posledním roce byla dynamika taková, že jsme ji neočekávali,“ prohlásil a dodal, že s ohledem na vyhladovělý trh nečeká, že by cena bytů klesala, byť růst nemusí být už tak rychlý.

Sadil z ČSOB potom očekává, že se hypoteční trh zčásti zchladí proto, že velkou část letošních objemů představovalo refinancování úvěrů – a také proto, že s vyššími úrokovými sazbami už nemusí být výhodné kupovat byt jako investiční příležitost, místo na bydlení.