Hospody se vyrovnávají s úbytkem hostů. Zdražují a spoléhají na štamgasty

I tam budou muset nejpozději do měsíce zdražovat. Za jedno pivo tam zákazníci nově zaplatí o tři koruny víc. Také tamní hosté zatím většinou uvádějí, že jim to příliš vadit nebude.

Jiná situace panuje v plzeňské hospodě Tunel. Po koronavirové pauze se klientela vrátila jen zhruba ze šedesáti procent. Někteří sem ale i tak chodí pravidelně několikrát za týden. „Chodí míň. Ti, co sem chodili dřív, tak třeba nechodí, ale ti praví štamgasti chodí,“ komentoval to hospodský Zdeněk Soukup.

V posledním roce museli zdražit pivo, a to o celých deset procent. Ještě nikdy o tolik cenu nezvyšovali. Osloveným hostům to vesměs nevadilo. Mnozí si také zvykli odnášet si s sebou pivo domů.

Osud pivovarů

Pademie zasáhla i pivovary. První várku uvařili v Úvalech u Prahy krátce před ní. Za pár měsíců proto museli místo rozšiřování výroby produkci spíš omezit. Nad vodou je drželi hlavně lidé z okolí. A ti, kteří si pivo kupovali domů. Pivovaru Libertas pomohl prodej lahvového piva obchodním řetězcům, uvedl vrchní sládek Robert Franěk.

Zákazníci se jim do výčepu vracejí. Hlavně pro ležáky. Stále častěji ale chtějí i speciální, a tedy dražší piva. Ceny tam do konce roku zvyšovat nechtějí.

Ani ne rok před pandemií otevíral i pivovar ve Kbelích. Podobně jako v tom úvalském ho zachraňovali hosté, kteří si pivo odnesli domů. „Paradoxně nám ta covidová doba lehce pomohla, protože si lidi zvykli na to, nosit pivo domů. Takže jsme o nějakých 15 procent na vyšším výstavu, než jsme byli v roce 2019,“ řekl k tomu spolumajitel Kbelského pivovaru Jiří Lukáš.

Velké zasáhla pandemie více?

To, co pomohlo malým pivovarům, velkým spíš uškodilo. I když se zákazníci do restaurací pomalu vracejí, za prvních devět měsíců roku se stále nedostali na prodej jako před pandemií. „Proti roku 2019 je to asi dvanáct procent. Ale hlavní pokles byl v sudovém pivu, protože restaurace byly zavřené,“ uvedl emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

I kvůli tomu od října zvýšili ceny. V průměru o tři procenta. „Změny u balených piv se týkají především ležáků a prémiových piv. Například desítky v lahvích a plechovkách zůstaly na stejné úrovni,“ konkretizoval změny mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Podobně jsou na tom i ve smíchovském pivovaru. Zákazníků v létě přibylo, ztráty už tu ale zřejmě letos nedoženou. V nejbližší době však ceny zvyšovat nechtějí. „V případě, že se k takovému kroku odhodláme, nejprve informujeme naše obchodní partnery. V tuto chvíli s tím ale nepočítáme,“ uvedla mluvčí Pivovarů Staropramen Alena Váchová.

Na další zvýšení cen se zatím nechystá ani budějovický pivovar.