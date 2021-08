Ústavní soud zrušil povinnost prodejce letenek Kiwi předávat podrobné údaje o cestujících dopravci

Podle Ústavního soudu ale krajský soud – a následně i vrchní soud, který předběžné opatření potvrdil – zasáhl do několika práv Kiwi. Je mezi nimi i svoboda projevu, která se podle Ústavního soudu v určité míře týká i komerčních sdělení. Při vydávání předběžného opatření je proto nutné důkladně hodnotit pravdivost či nepravdivost.

Právní zástupce Ryanairu rozhodnutí Ústavního soudu nekomentoval, protože nebyl zproštěn mlčenlivosti. Právník Kiwi David Liškutin rozhodnutí přivítal, požadavky Ryanairu označil za excesivní, jde prý o jednu z forem konkurenčního boje.

Vztahy mezi Ryanairem a Kiwi se v srpnu dále vyhrotily. Dopravce varoval, že by mohl přestat uznávat palubní vstupenky vydané na webu Kiwi.com. Nina Černá za společnost Kiwi však ujistila, že cestující by se i tak měli do letadel dostat. Prodejce jim však doporučil vytisknout si palubní lístek v barvách Ryanairu.

Podle Černé Ryanairu vadí, že Kiwi často prodává letenky levněji než on sám, a opatření letecké společnosti označila za amorální a malichernou praktiku.