Důchody podle zákona vzrostou o 450 korun, odhaduje ministerstvo. Vláda zvažuje přidat víc

Průměrný důchod by mohl v příštím roce vzrůst o 450 korun – to v případě, že vláda penze zvýší jen o zákonem nařízenou částku. ČT to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Se zvýšením důchodů o necelá tři procenta, tedy o 450 korun, počítá takzvaný Konvergenční program. Kabinet ho projedná v pondělí a během týdne odešle do Bruselu. Celkový schodek veřejných financí podle vlády v příštím roce dosáhne 370 miliard korun. Ekonomika zpomalila, výdaje rostou, ale snižují se daně.