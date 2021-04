Sběratelské kartičky se vracejí do módy. Díky pandemii raketově roste jejich popularita i cena

Karetní hra šla do prodeje už v roce 1996 a po světě má miliony fanoušků. Prodalo se již přes třicet miliard karet a hra byla přeložena do třinácti jazyků. Přestože společnost Pokémon, která letos oslavila pětadvacáté výročí slavné franšízy, vydá ročně zhruba čtyři nové série kartiček, je jich kvůli obrovskému zájmu globální nedostatek. O to víc se samostatné karty prodávají na internetu, a tak se každých několik měsíců nevyhnutelně objevují zprávy o tom, jak se nějaký vzácný pokémon prodal za obrovskou částku.

Populární příšerky někdy zájemci kupují i za statisíce dolarů. Nejvzácnější kartička draka Charizarda, která má pouhých 54 kopií po celém světě, se nedávno prodala za rekordních 360 tisíc dolarů (zhruba osm milionů korun), přičemž v roce 2019 by se identická karta prodala za pouhých 16 tisíc dolarů (přibližně 342 tisíc korun). Na podobných srovnáních lze jasně zpozorovat roční posun trhu.

Nekupují se však pouze samotné karty. Zájem je i o krabice, takzvané „booster boxy“, které obsahují někdy až 360 karet. Taková nepoškozená a neotevřená krabice z roku 1999 se letos prodala za 408 tisíc dolarů (okolo devíti milionů korun).

Na sociálních sítích se tak vytvořila poměrně rozsáhlá komunita nadšenců, kteří pravidelně před svými sledujícími na TikToku nebo YouTube rozbalují nové balíčky karet. Doufají, že některý z balíčků bude obsahovat superhvězdu, mladého talentovaného hráče nebo vzácnou postavu, jejíž hodnota bude v budoucích letech jenom narůstat.

Kvůli tomu, že na vzácných kartách visí mnoho očí, se kupci často stávají obětí podvodu. V říjnu 2020 zakoupila skupina YouTuberů krabici s kartami za 375 tisíc dolarů (zhruba osm milionů korun), aby po otevření zjistila, že její obsah byl zfalšován.

Popularitu hře nezvyšují jenom streameři a YouTubeři, kteří otevíraní krabic natáčí, ale třeba i celebrity. Jednu z kartiček už zmiňovaného pokémona Charizarda tak vydražil americký rapper Logic, jeden z nejoblíbenějších interpretů tohoto žánru, který se netají tím, že je velkým fanouškem série. Kvůli neustálé mediální viditelnosti se hra stala ještě oblíbenější, než už byla, zejména mezi mladšími sběrateli.

Koníček, nebo byznys?

Obrovský nárůst cen upoutal pozornost profesionálních investorů, kteří hledají lukrativní alternativy v nestabilním trhu, znejistěném pandemií. Obchod s kartičkami, zejména sportovními, se stal tak velkým fenoménem, že do něj začali investovat dokonce i velcí hráči z Wall Street.

Například newyorský magnát Steve Cohen, zakladatel miliardářského hedgeového fondu a majitel basebalového týmu New York Mets, oznámil, že kupuje karetní společnost Collectors Universe za částku ve výši 853 milionů dolarů (přibližně 18 miliard korun).

Vznikají i úplně nové firmy, které hledají způsob, jak „kartičkového boomu“ využít. Vůbec poprvé se vytvářejí samostatné fondy pro obchodování. Lidé skrze ně mohou investovat do vzácných karet s legendárními hráči nebo postavami, které by pro ně jinak byly příliš nákladné. Nový typ byznysu funguje prakticky stejně jako trh s akciemi, ale místo do firem jako Apple nebo Amazon mají lidé možnost investovat do kartiček s Patrickem Mahomsem nebo LeBronem Jamesem.