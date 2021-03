Zdražuje voda i odpady. Může za to nižší spotřeba nebo více obalů

V rodinné prádelně ve Slaném na Kladensku perou především pro hotely, restaurace nebo fitness centra. Zakázek jim za poslední rok výrazně ubylo. „Obyčejně jsme prali čtyři tuny za jeden den a teď pereme jenom jednu tunu za týden, bohužel, tak se snížila naše kapacita,“ říká spolumajitelka Prádelny No. 1 Natalia Rakitianskaia.

Za vodu si ale letos připlatí. O bezmála tři koruny za kubík. Podobné je to i o zhruba čtyřicet kilometrů dál v Praze. Tady se ceny vodného a stočného navýšily o skoro osm procent. Spotřeba klesla skoro o desetinu.

„Snížení spotřeby pitné vody ovlivnilo zastavení turistického ruchu, došlo k uzavření hotelů, vysokoškolských kolejí, restaurací a obchodů. Velká část lidí je navíc na home office mimo Prahu,“ popisuje mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Třeba v hotelovém komplexu v pražském Karlíně ještě před rokem vařili až pro tisíc tři sta ubytovaných hostů denně. Teď je to jen zlomek. „Pouze malá kapacita je momentálně v provozu pro služební cesty, takže se dá říct, že děláme okolo pěti až deseti snídaní denně, je tedy ubytováno pět až deset klientů,“ přibližuje statutární ředitel hotelu Olympik Vlastislav Šos.

Spotřeba vody v hlavním městě klesla za poslední rok o pět milionů a dvě stě tisíc kubíků. To už se blíží objemu největšího českého rybníku Rožmberku. A letos spotřeba dál klesá. Největší vodárna v Praze je jen pár metrů od plaveckého stadionu v Podolí. A zatímco vodárny chtějí vodu prodávat, bazény ji nechtějí.

Méně spotřebují bazény, stejně hydroponní farmy

Běžně projde sprchami bazénů dva a půl tisíce lidí. Teď je tam zavřeno. „Náklady na vodné a stočné jsou měsíčně 600 tisíc korun, pokud bazén běží, tak jak má. Za každého zákazníka, který sem přijde, musíme vyměnit 60 litrů vody. A samozřejmě počítáme i s nějakou kalkulací na sprchování kolem 50 až 60 litrů na osobu,“ říká ředitel Plaveckého bazénu Podolí Jan Bezděk.

Spotřeba teď sice klesla na třetinu, ale za kubík tu budou platit víc. A výdělky jsou v této době minimální. „Pokud to bude hodně vysoká částka, tak budeme muset zdražit i vstupné,“ doplňuje Bezděk.

Naopak stabilní a vysoké odběry mají ve sklenících u Velkých Němčic na Břeclavsku. Okurky pěstují hydroponicky. V létě spotřebují až 460 kubíků vody za den. Aby ušetřili, chytají ze střechy dešťovku.

„Jedná se o zhruba 50 až 60 procent roční spotřeby a zbytek skutečně doplňujeme vodou z řadu, aby to nebyl takový náraz, tak to máme rozděleno poměrově,“ přibližuje agronom Farmy Velké Němčice Martin Vetter. To jim umožní na nákladech ušetřit.