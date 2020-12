Přepravci zažívají nejrušnější týden v roce, nabrali kurýry. Většina stále garantuje doručení do Vánoc

Všechny dopravní společnosti zažívají největší nápor v roce. „Vůbec ta nejvyšší čísla budou podobně jako každý rok v posledním týdnu před Vánoci, v letošním roce tedy od 14. prosince. V tomto týdnu očekáváme, že v České republice přepravíme za jeden den kolem 550 tisíc zásilek,“ popisuje za Zásilkovnu její zakladatelka Simona Kijonková s tím, že maximální kapacita firmy je 800 tisíc zásilek denně.

Na ještě větší nápor se připravují například ve společnosti DHL. „Nejvíce denních zásilek bývá v síti poslední týden před Vánocemi a nejkritičtějším dnem je obvykle poslední pondělí před Štědrým dnem. Letos by tímto dnem tedy mohlo být pondělí 21. prosince,“ říká obchodní ředitel firmy Jakub Tomšovský.

Více řidičů a nová výdejní depa

Kvůli vánočnímu období nabíraly firmy nové kurýry. O polovinu víc řidičů má například firma DPD. „Aktuálně nám jezdí téměř 2 800 kurýrů. Jedná se o nárůst 50 procent od začátku září,“ popisuje generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Také DHL navyšovalo kapacity. „Podle plánu pro zvládnutí hlavní sezóny navyšujeme počet zaměstnanců na vánoční sezónu, máme i nasmlouvané brigádníky, kteří bez výjimky prochází v letních měsících intenzivním školením, protože musí perfektně znát DHL procesy,“ zmínil Tomšovský. Nově také rozšířilo kapacity letecké přepravy. „V listopadu byla uvedena do provozu čtyři nová letadla a dvě letadla se očekávají v příštím měsíci,“ dodává.

Nábor kurýrů proběhl i v Zásilkovně. „Počet aut a řidičů jsme v souvislosti s aktuálními rekordními vánočními nárůsty navýšili zhruba o stovku,“ doplňuje Simona Kijonková. Společnost otevřela nová přepravní depa a rozšířila ta stávající. Novinkou jsou také rozvoz i o víkendech a další výdejní depa. „Všechna naše depa jsou nyní podací a od 14. prosince jsou také výdejní, otevřena jsou každý den včetně víkendu, a to až do 23. prosince,“ dodává Kijonková.

Rozvoz o víkendech zavedla také Česká pošta společně s nepřetržitým provozem některých dep.

Garance dodání do Vánoc

Poslední termín pro podání zásilky s garancí doručení do 24. prosince se u jednotlivých dopravců liší. „Pro včasné doručení po republice doporučujeme našim klientům, aby své zásilky podali na našich podacích místech v České republice nejpozději do 18. prosince. Pokud předávají zásilku na depu nebo pomocí svozů, pak nejpozději 21. prosince. Samozřejmě, že i v případě, že podají zásilky později, uděláme vše pro to, abychom zásilku doručili pod stromeček včas,“ dodala za Zásilkovnu Kijonková.

DHL garantuje doručení zásilky i při podání dva dny před Štědrým dnem. „Dodání zásilky do Vánoc zvládneme i v případě, že je zásilka do naší sítě předána 22. prosince a doručení je po České republice, případně do destinace, kde nabízíme doručení, následující pracovní den, tedy 23. prosince,“ doplnil obchodní ředitel společnosti Tomšovský.

Výdejních míst přibylo

Vybraní přepravci také nabízejí možnost vyzvednout si balíky na výdejních místech. Provoz výdejen byl pro drobné obchodníky do doby, než vláda povolila znovu otevřít obchody, často jediným zdrojem příjmů, takových míst proto v posledních měsících výrazně přibylo.

„Určitě je to z finanční stránky přilepšení ať už při pandemii nebo při 'standardním' provozu. Z druhé strany se v mém případě jedná o malou firmu a malý prostor, a přeci jen to zabírá čas i místo. Nicméně je to lepší než nic a pokud srovnám s ostatními OSVČ jsem na tom výrazně lépe,“ popisuje Karel Švec, který ve svém obchodě Kola pro vás provozuje výdejní místo společnosti PPL.

Sami dopravci tak hlásí až mnohem větší zájem ze strany obchodníků o provoz výdejních míst. „Zájem je zhruba trojnásobný oproti běžnému období,“ říká generální ředitel DPD Miloš Malaník. „Během října a listopadu, evidujeme velký zájem podnikatelů o to stát se výdejním místem Zásilkovny. Zájem je přibližně dvojnásobný,“ říká za společnost mluvčí Kamil Chalupa. „V souvislosti s růstem trendu on-line nakupování pozorujeme zvýšený zájem podnikatelů o spolupráci se společností PPL CZ,“ potvrzuje za PPL Jana Voglová.

Důvodem jsou podle dopravců nízké příjmy jednotlivých obchodů. „Je zřejmé, že zájem podnikatelů o spolupráci souvisí s pandemií koronaviru. Být výdejním místem Zásilkovny bylo v době, kdy byl zakázán maloobchodní prodej, často jediným zdrojem příjmů,“ doplňuje Chalupa. „Větší zájem byl doposud primárně způsoben výjimkou z lockdownu, tedy možností mít provozovnu otevřenou pro vydávání zásilek třetím stranám,“ komentuje za DPD Malaník.