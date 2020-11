Zákaz klecových chovů slepic od roku 2027 podpořil i Senát. Spor se povede o náhradu vynaložených nákladů

K zákazu klecových chovů nosnic od roku 2027, který nyní Senát schválil, má výhrady třeba agrární komora jižních Čech.

„Je to diskriminační krok, pokud se (klecové chovy) nezakážou i v zemích, ze kterých se do Česka vajíčka dovážejí, a to i v podobě zpracovaných výrobků, jako jsou sušenky či majonézy. Domníváme se, že je to populistické opatření. Doufáme, že nebudou znehodnocené investice, protože naši výrobci investovali obrovské miliardy do obohacených klecí,“ řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Rizikem je prý i nákaza ptačí chřipkou, která se šíří ve volných chovech.