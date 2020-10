Enormní poptávka po webkamerách a noteboocích. Prodejci hlásí až tisíciprocentní nárůst

V říjnu například portál Alza.cz prodal za dva týdny stejné množštví některých IT produktů jako za celý minulý rok. „Za třetí čtvrtletí jsme prodali šestkrát více webkamer než v loňském roce za stejné období. V říjnu je růst poptávky ještě rychlejší,“ řekla pro ČT mluvčí společnosti Daniela Chovancová.

Enormnímu zájmu o kamery přispívá také finanční dostupnost produktu, webkamery jsou pro většinu více finančně přijatelné než například nové notebooky. „Průměrná cena nejoblíbenějších webkamer na internetu se pohybuje kolem 500 korun. I proto jejich prodeje meziročně vystřelily tolik – oproti notebookům se jedná přeci jen o nižší investici,“ hodnotí Michal Buzek z Heureka.cz.

Zákazníci kupují i další příslušenství, které jim usnadní práci z domova. Boom tak zažívá i prodej klávesnic, myší nebo Wifi routerů. „Prodeje klávesnic se v minulém týdnu meziročně téměř zdvojnásobily, dvakrát větší zájem o myši, případně sety klávesnic a myší, kancelářských židlí a křesel a v neposlední řadě i u Wifi routerů, které minulý týden vystřelily také dvaapůlkrát ve srovnání se stejným obdobím loni,“ dodává Daniela Chovancová.

Pulty začínají být prázdné

S vysokou poptávkou mizí elektronika z trhu. Podle mluvčí Mall.cz Pavly Hobíkové se situace do normálu navrátí až v prvních měsících nového roku. „Dostupnost notebooků se každým dnem zhoršuje. Už několik týdnů děláme vše pro to, abychom si u našich dodavatelů zajistili co největší zásoby. Vzhledem k dopadům pandemie na asijskou produkci je ale jasné, že u některého sortimentu a modelů dojde k výpadkům. Nedostatkového sortimentu je poměrně hodně a zlepšení můžeme očekávat až v lednu nebo únoru,“ řekla Hobíková.

Menší množství technologických produktů očekává také Eva Kočicová ze společnosti Datart, která hovoří o brzkém omezení českého trhu. „V současné době dokážeme pokrýt zákaznickou poptávku, nicméně se dá očekávat, že se nedostatek produktů těchto kategorií, který je na straně výrobců, brzy promítne na český trh,“ dodává Kočicová.