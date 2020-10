Průměrná sazba hypoték v září klesla pošesté v řadě

Svůj rostoucí trend potvrdila i průměrná výše úvěru, kdy se s hodnotou 2,801 milionu korun pomalu blíží k hranici tří milionů. Za posledních dvanáct měsíců vzrostla o téměř 450 tisíc korun, o rok dříve to přitom bylo o 90 tisíc korun. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí nepolevuje.

Z analýz společnosti Central Group tak vyplývá, že i díky tomu ubývá mladších kupujících. „Můžou za to mimo jiné i vyšší ceny bytů způsobené nedostatečnou nabídkou v důsledku pomalého povolování,“ upřesnila výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Září bývá tradičně měsícem různých slev a akcí u bank, upozornil hypoteční specialista společnosti Bidli Daniel Horňák. I přes rostoucí ceny nemovitostí je tedy zájem rekordní a banky podle něj zažívají doslova žně. Na konci října končí moratorium na splácení, a i kdyby díky tomu vzrostl podíl nesplácených hypoték, na rekordním výsledku tohoto roku to už mnoho nezmění, dodal.

Pro nadcházející období bude podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha velmi důležité sledovat, kolik lidí bude, či spíše nebude, schopno pravidelně splácet hypotéku po splátkovém moratoriu. To končí právě nyní během října. Zvýšená míra nesplácení může negativně ovlivnit cenu hypoték a může způsobit z dlouhodobého pohledu zastavení poklesu sazeb či dokonce jejich růst, poznamenal.

Pro Čechy je hypotéka v prvé řadě cestou k vlastnímu bytu či domu, a to ať už jde o ty, kteří hypotéku mají (85 procent) či ty, kteří ji teprve plánují (67 procent). Značná část si pak hypotéku pořídila (12 procent) či plánuje pořídit (17 procent) kvůli rekonstrukci. Desetina Čechů si hypotéku plánuje pořídit za účelem koupi pozemku, komentovala Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která pro asociaci průzkum uskutečnila.

Hypotéka se nejčastěji pohybuje od jednoho až dvou milionu korun (36 procent). Obvyklá doba splácení hypoték je podle průzkumu mezi 25 a 30 lety (56 procent), v 17 procentech mezi 20 a 24 lety. Doba splácení je logicky ovlivněna i věkem žadatelů. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let.

Vzhledem ke končícímu zákonnému moratoriu asociace i banky míní, že individuální posouzení jednotlivých žádostí je vhodnější a pro obě strany užitečnější než plošný odklad. Při něm banka nezkoumá situaci svého klienta. Banka nemůže přizpůsobit řešení skutečným potřebám daného klienta a posoudit, zda odklad není zbytečný. Klient zase přichází o odborné poradenství, jak by se měl v dané situaci zachovat, vysvětlil poradce asociace Vladimír Staňura.

To, že je v případě problémů se splácením vhodnější individuální domluva s bankou, si podle říjnového průzkumu myslí i více než pětina Čechů. Plošný odklad by uvítala pouze třetina, zejména mladých, respondentů.