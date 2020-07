Trendem je nájemní bydlení. V nejisté situaci se lidé nechtějí nechat zatížit hypotékou

Byt v pražských Kobylisích, po rekonstrukci. Dříve by tu nájem stál 16 tisíc měsíčně. Teď je cena příznivější, konkrétně o dva tisíce korun nižší.

Majitel bytu navíc očekává, že nového nájemníka velmi brzy vybere.

„Je historicky největší zájem, co vidíme, co míří do pronájmu. Lidé jsou v nepříznivé nebo nejasné finanční situaci, a tak se nechtějí zavázat hypotékou,“ uvedl generální ředitel Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Zlevňují i lákavé adresy

Nejvíce se mění Praha a střední Čechy. Tady nájmy rostly od roku 2014 prakticky neustále. Teď je to naopak. Nejvýrazněji zlevnily dražší byty v turisticky žádaných lokalitách. Skoro o pětinu. Centrum Prahy se tak částečně znovu zaplňuje dlouhodobými nájemníky.

Například Týnská ulička. Bydlení se tu nabízí za 15 tisíc měsíčně. O kousek dál, na Staroměstském náměstí, ceny také zamířily dolů. Příkladem může být byt, který z obývacího pokoje nabízí výhled na Týnský chrám, z koupelny zase na kostel svatého Jakuba. Padesát metrů čtverečních. Včetně záloh a spotřeb je nájemník na 20 tisících korun, přitom ještě před půlrokem by se pravděpodobně nedostal pod 25 tisíc.

Podobný pokles je možno zaznamenat i u další lákavé pražské adresy, na Vinohradech. Zde o deset až patnáct procent.