Paušální daň má ve sněmovně podporu, řešit se ale budou konkrétní parametry

V současnosti se paušální daň nemusí vyplatit všem; příkladem mohou být průvodci turistů, protože kvůli koronavirové krizi utrpěl zrovna cestovní ruch značný propad. Podle pražské průvodkyně Olgy Žákové by situace byla jiná, pokud by se opět vrátila velká poptávka.

Turisté se ale pomalu vrací. Nové opatření plánované na začátek příštího roku by tak zvažovala třeba Eva Vondrusová. Méně administrativy by uvítala. „Mohlo by to být zajímavé, ale příjmy teď nejsou takové. Sama za sebe bych se ještě poradila s účetní, ale určitě by mě to zajímalo,“ říká průvodkyně Eva Vondrusová.

Pokud by totiž využila možnost paušální daně, automaticky by ztratila nároky na další slevy, třeba na poplatníka nebo děti.

Měsíční odvod 5740 korun

Teď se počítá s měsíčním odvodem 5740 korun. Zahrnuje daň, minimální odvod na zdravotní pojištění a navýšený odvod na sociální. Ještě na konci června ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) říkala, že kvůli nepřipraveným IT systémům její resort od ledna paušální daň připravit nestihne. Teď ale změnila názor.

„Na MPSV jsme zvyklí dělat zázraky. Děláme všechno pro to, aby to bylo, není to ale jen na nás, záleží taky na IT komunikaci se zdravotními pojišťovnami, finanční správou,“ říká Maláčová. „Spolupráce na technické úrovni se rozeběhla, pro mě termín je nepřekročitelný, udělám všechno pro to, aby účinnost paušální daně byla od 1. 1. 2021,“ konstatuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Paušální daň podporuje i opozice

Paušální daň jako taková má podporu i mezi opozičními stranami. Méně už se ale některým líbí nastavená hranice příjmu osm set tisíc korun, původně ministerstvo financí počítalo s milionem. Jak šéfka resortu přiznala – šlo o kompromis s koaliční ČSSD. Opoziční poslanci budou chtít návrh změnit.

„Dáme pozměňující návrh, aby se to zvýšilo z osmi set na jeden milion korun, je to hranice, od které se platí DPH,“ upřesňuje předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„I dvoumilionový obrat jak pro paušální daň, tak pro DPH, by měl svoji logiku a po těch letech by to odpovídalo víc realitě,“ říká k tomu místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).