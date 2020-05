Rozpočtový výbor podpořil daňový balíček. Včetně sporného zpětného uplatnění daňové ztráty

V současnosti mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově by mohli uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Vláda plánuje, že uplatnit ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020.

První dva návrhy předložil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Omezovaly nově navržené zpětné uplatnění daňové ztráty poplatníka časově a také co do velikosti částkou 30 milionů korun. Ministerstvo financí podle informací agentury ČTK ani s jedním z těchto návrhů nesouhlasilo.

„Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.“

Ekonomický poradní tým je proti

Před zavedením zpětného uplatnění daňové ztráty bez omezení varoval vládu Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu. Vládě doporučil toto opatření nezavádět. Zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty bez omezení by podle poradního týmu znamenalo výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů.

Navíc je podle poradního týmu ekonomicky neefektivní a selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a bude motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do České republiky.

Výbor nepodpořil ani třetí pozměňovací návrh, který předložili Václav Votava a Roman Onderka z ČSSD a který přesouval vybrané základní potraviny do nejnižší, tedy desetiprocentní sazby DPH. Ani s tímto návrhem ministerstvo financí nesouhlasilo. Poukazovalo například na to, že pojem základní potraviny není vymezen a jeho vymezení by mělo být výsledkem diskuse.

Votava řekl, že při hlasování o závěrečném doporučení výboru se členové za ČSSD zdrželi. Podle něj je zapotřebí omezit možnost uplatnění daňové ztráty a stanovit její strop. „Měla by se vést koaliční diskuse, která ještě nebyla,“ dodal.