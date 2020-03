Ztráty práce a nedostatku peněz se obává přes třicet procent lidí

Podobné odpovědi zazněly i na otázku, jestli se lidé obávají, že nebudou mít peníze na zaplacení základních životních nákladů nebo půjček kvůli snížení příjmu. Strach má 36 procent dotázaných.

V souvislosti s pandemií koronaviru a jejím vlivem na ekonomickou situaci hlavní ekonom firmy Deloitte David Marek o víkendu na Twitteru uvedl, že česká ekonomika by letos mohla klesnout o deset procent. Propad by měl podle něj provázet rychlý růst počtu nezaměstnaných, dvouciferný pokles vývozu, dovozu i průmyslové výroby, pokles inflace ke konci roku a propad veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP. Ovšem ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pokládá takovou prognózu z nynějšího pohledu za pesimistickou.