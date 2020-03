Provoz na internetu prudce stoupl. Česká síť to zatím zvládá bez problémů

Netflix byl první, který vyslyšel prosbu komisaře pro vnitřní trh EU. Thierry Breton požádal streamovací služby, aby místo kvality v HD a 4K poskytovaly pouze úroveň SD. Po Netflixu ho vyslyšela i společnosti Google, která na YouTube umožní sledovat videa také jen v nižší kvalitě.

Rušno je ale také na serverech s ilegálním obsahem. Od čtvrtka na nich lidé po tisícovkách sledují hlavně poslední film o Rambovi (Rambo: Poslední krev).

„Jenom za minulý týden, a to bylo ještě před vyhlášením nouzového stavu a omezením pohybu osob, jsme zaznamenali více než 40procentní nárůst pirátství na nelegálních službách,“ řekl generální ředitel Bontonfilmu Martin Palán.

Pevné sítě zvládnou i zvýšené toky dat

Toky dat jsou na internetu o 25 procent vyšší, než je běžné. Zatímco dříve výkyvy způsobilo sledování fotbalu, dnes se lidé masově dívají na tiskové konference vlády.

I zvýšený tok dat je stále zlomkem kapacity, která je k dispozici. Páteřní sítě v Česku mají obrovské rezervy. „Například poskytovatelé, kteří jsou v elitním klubu Fénix, což jsou poskytovatelé, kteří mají větší nároky na bezpečnost, musí mít dvojnásobné kapacity, takže pro ně zvýšení kapacity o 25 procent neznamená vůbec nic,“ řekl výkonný ředitel domény cz.nic Ondřej Filip.

Pevné sítě by měly větší nápor zvládat bez problému, přetížené mohou být rádiové sítě a také konkrétní služby, jako třeba videokonference, které na takový zájem nebyly dimenzovány.

Zátěžová zkouška pro budoucnost

Jiří Olšanský je profesionální hráč on-line her. V jeden okamžik ho sleduje až 350 lidí. Počty hráčů s obecenstvem v posledních dnech stouply, ve spotřebě patří mezi „datové otesánky“.

„To, co vysíláme, kvalitou odpovídá 4K vysílání Netflixu,“říká Olšanský.

Česká síť to ale zatím bez problému unese. Olšanský vidí zátěžovou zkoušku jako příležitost si vyzkoušet, co všechno lze na internetu dělat, ať už jde o hraní her, nebo přenosy koncertů. Odborníci mu dávají za pravdu. Kdo se naučil sledovat seriály na internetu, už u toho zůstane. A síť se do budoucna většímu zájmu přizpůsobí.