Drobné zboží, které si Češi objednávají i z čínských e-shopů, v příštím roce zřejmě zdraží. Chystá se změna DPH

Drobné zásilky do 22 eur (zhruba 560 korun) ze zemí mimo EU budou zřejmě od příštího roku podléhat dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z novely zákona o DPH, kterou poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Změna nastane od příštího roku v celé EU. Drobné zboží, které si Češi objednávají z e-shopů mimo EU včetně populárních čínských webů, tak v příštím roce zřejmě zdraží.