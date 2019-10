Českou poštu čeká modernizace. Nejvíce zaostala v obsluze zákazníka, uvedl její šéf Knap

Jako první signál své připravované rozsáhlé modernizace hodlá Česká pošta v říjnu představit externí výdejní místa. Namísto dosavadní nutnosti vyzvednout listovní zásilku či balík výhradně na poštovní pobočce si je nově bude moci zákazník objednat do místa co nejblíže ke svému bydlišti – ať už je to samoobsluha, květinářství či benzinová pumpa. V pořadu Interview ČT24 to uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap. Zároveň potvrdil, že současná síť poboček bude zachována, víc než dosud jich ovšem bude přecházet pod systém Pošta Partner.