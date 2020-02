Dopady epidemie koronaviru už pociťuje řada firem. Na konečné zúčtování je ale ještě brzy

„Pokud by se měl přibrzdit import čínského zboží, paradoxně to trochu pomůže hrubému domácímu produktu, pochopitelně to samozřejmě negativně ovlivní firmy, které obchodují s Čínou a zásobují národní český trh,“ konstatuje vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček (nestr. za ANO).

Dovoz zboží z Číny do Česka je v porovnání s vývozem zhruba desetinásobný. Z Číny celkově loni putovalo na tuzemský trh zboží v hodnotě přes 615 miliard, české firmy pak opačným směrem vyvezly zboží za víc než 56 miliard korun. Nejčastěji do Česka přichází elektronika nebo součástky pro montáž strojů a automobilů.

Epidemie koronaviru ale komplikuje provoz i českým firmám, které působí přímo na čínském trhu. Řada z nich totiž používá součástky od dodavatelů z Číny a právě ty jim v posledních dnech příliš nechodí.

Příkladem může být 3D tiskárna Prusa Research, která se opírá hned o sedmnáct čínských dodavatelů a (v součtu) sto jejich položek. „Máme třeba paletu motorů, která je jedna ze složitěji nahraditelných součástek. Pohybují tiskárnou při tisku, zásobu máme třeba na dva měsíce,“ říká například majitel tiskárny Josef Průša.